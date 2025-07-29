Calgary Folk Fest 2025: Day 1 Visuals Feature

By Mia Gilje, July 29 2025— Arrested Development // Photo by Mia Gilje Olive Klung // Photo by Mia Gilje Olive Klung // Photo by Mia Gilje Olive Klung // Photo by Mia Gilje Jolie Laide // Photo by Mia Gilje Arrested Development // Photo by Mia Gilje Arrested Development // Photo by Mia Gilje Arrested Development // Photo by Mia Gilje Arrested Development // Photo by Mia Gilje The Heavy Heavy // Photo by Mia Gilje The Heavy Heavy // Photo by Mia Gilje Sierra Ferrell // Photo by Mia Gilje Sierra Ferrell // Photo by Mia Gilje Tagged: calgary folk fest 2025, folk fest, Music Festival, visuals feature