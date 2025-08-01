Calgary Folk Fest 2025: Day 4 Visuals Feature

By Michael Sarsito, August 1 2025— La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito La Lom // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Ocie Elliott // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Begonia // Photo by Michael Sarsito Tagged: calgary folk fest, folk fest 2025, Music Festival, visual feature